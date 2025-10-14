Kevin Federline schlägt Alarm: Britney Spears soll Söhne mit Messer in der Hand beobachtet haben

Kevin Federline war einst mit Britney Spears verheiratet. In seinen neuen Memoiren erinnert er sich an Vorfälle, bei denen die Sängerin ihre Söhne mit einem Messer in der Hand beim Schlafen beobachtet haben soll.
In seinen kommenden Memoiren "You Thought You Knew" schreibt Kevin Federline (47) von einer großen Sorge um Britney Spears (43), wie die "New York Times" berichtet. Zudem erinnere er sich darin an besorgniserregende Momente, die die gemeinsamen Kinder Sean (20) und Jayden (19) mit ihrer Mutter erlebt haben sollen.