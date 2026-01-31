Kevin bis Beetlejuice: Hollywood nimmt Abschied von Catherine OHara

Die zweifache Emmy-Gewinnerin Catherine O'Hara ist im Alter von 71 Jahren gestorben. Die Schauspielerin wurde durch Filme wie "Kevin - Allein zu Haus" und "Beetlejuice" weltberühmt. Zahlreiche Weggefährten nehmen bewegend Abschied.
Die Nachricht von Catherine O'Haras Tod im Alter von 71 Jahren hat eine Welle der Trauer in der Filmbranche und darüber hinaus ausgelöst. Chris Columbus (67), der Regisseur von "Kevin - Allein zu Haus", würdigte O'Hara gegenüber "The Hollywood Reporter" mit bewegenden Worten: "Heute haben wir Catherine O'Hara verloren. Ich bin fassungslos und untröstlich, wie der Rest der Welt. Ich war ein großer Fan von Catherines brillanter komödiantischer Arbeit bei SCTV und war begeistert, als sie zusagte, Kevins Mutter in 'Kevin - Allein zu Haus' zu spielen". Was die meisten Menschen ihm zufolge nicht realisierten: Catherine habe die Last von 50 Prozent des Films getragen. Denn ohne ihre außergewöhnliche Darstellung würde der Film schlicht nicht funktionieren.