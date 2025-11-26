Kevin - Allein zu Haus: Macaulay Culkin denkt über Fortsetzung nach

Jahrzehntelang schien eine Rückkehr undenkbar, doch jetzt überrascht Macaulay Culkin seine Fans: Der Kinderstar der 90er-Jahre kann sich ein neues "Kevin - Allein zu Haus"-Abenteuer vorstellen - und hat sogar schon eine konkrete Idee für die Handlung.
Es wäre die Rückkehr, auf die Millionen Fans seit über 30 Jahren warten: Macaulay Culkin (45) hat während seiner aktuellen "A Nostalgic Night with Macaulay Culkin"-Tour laut "Variety" angedeutet, dass er einem neuen "Kevin - Allein zu Haus"-Film nicht grundsätzlich abgeneigt wäre. "Ich wäre nicht komplett allergisch dagegen", sagte der Schauspieler. Zugleich schränkte er ein: "Es müsste einfach perfekt passen."