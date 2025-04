Kevin - Allein in New York-Regisseur: Trumps Cameo ist ein Fluch

"Kevin - Allein in New York"-Regisseur

1 Macaulay Culkin als Kevin McCallister und Donald Trump in "Kevin - Allein in New York". Foto: action press/Collection Chistophel © Twentieth Century Fox Film Corporation

"Kevin - Allein in New York"-Regisseur Chris Columbus hat über Donald Trumps Cameo in dem Film gesprochen - und dabei auch verraten, warum er den Auftritt des Präsidenten nicht herausschneiden kann...











Link kopiert



Regisseur Chris Columbus (66), der den Weihnachtsklassiker "Kevin - Allein in New York" von 1992 inszeniert hat, bezeichnet Donald Trumps (78) Auftritt in dem Film als "Fluch". Im Interview mit der Zeitung "San Francisco Chronicle" fügte er hinzu, er wünschte, er könnte den Cameo des US-Präsidenten entfernen.