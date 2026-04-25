Keuschheitswahn in Deutschland: „Wie benutzte Kaugummis“ – Wie evangelikale Pastoren Enthaltsamkeit predigen

Nana Myrrhe berichtet in Stuttgart von ihrer evangelikalen Jugend. Eine sexfeindliche Reinheitskultur prägte ihr Leben. Ihr Buch „Feucht und fromm“ klärt jetzt auf.

Die Stimmung ist wie bei einem Rockkonzert. Die Mädchen kreischen vor Begeisterung. Manche müssen sogar hinaus getragen werden. Nana Myrrhe ist 13 Jahre alt und mitten drin. Endlich. Die Predigerin auf der Bühne kommt aus Texas und ist ihr großes Idol. Jetzt zieht sie alle Register. Für die Teilnehmerinnen dieser „Girls Night“ hat sie einen Spezialauftrag. „Ihr seid kostbar, weil ihr rein seid“, sagt sie auf Englisch. Und diese Reinheit sollen sich die Mädchen bewahren. „Schenkt euch nicht her! Wartet auf den Ehemann, den Gott schon kennt.“

18 Jahre später sitzt Nana Myrrhe selbst auf einer Bühne – wenn auch auf einer viel kleineren – und berichtet von dem Druck, den sie damals erlebt und sich auch selbst gemacht hat. Wie eine schwere Decke lastete er auf ihrer Jugend. „In der Pubertät lehrte man uns die Scham“, sagt sie. Dating, Küssen, sich Anfassen, Sex vor der Ehe – alles Sünde, alles Schmutz. So habe sie es in ihrem evangelikalen Umfeld gelernt und geglaubt, bis ihr Weltbild Risse bekommen habe.

„Ich wollte eine richtige Christin sein“

In einem Podcast und jetzt auch in einem Buch spürt Myrrhe den Widersprüchen dieses Keuschheitswahns nach. Sie hat damit in eine Lücke gestoßen. Ihr Buch „Feucht und fromm“, in dem sie die „Purity-Culture“ – zu deutsch: Reinheitskultur – wissenschaftlich beleuchtet und gleichzeitig sehr persönliche Tagebucheinträge teilt, geht in die zweite Auflage. Eine gute, eine „richtige Christin“ habe sie sein wollen. Dreimal habe sie die Bibel durchgelesen. Für ihr Buch war sie ähnlich gründlich. Es gebe wohl kein Werk zur Purity-Culture, das sie nicht gelesen habe. „Ich hatte Angst, als Einzelfall abqualifiziert und nicht ernst genommen zu werden.“

Bei ihrer Lesung in der evangelischen Martinskirche in Stuttgart-Nord besteht diese Gefahr nicht. Unter den knapp 70 Zuhörern gibt es viele, die in ihrer evangelikalen Vergangenheit Ähnliches erlebt haben. Die bildhaften Vergleiche, die von den Pastoren genutzt wurden, um sie auf dem rechten Pfad zu halten, sind eingängig und zugleich sexuell stark abwertend: Mädchen, die ihre Jungfräulichkeit verloren hätten, seien wie angeschnittene Hochzeitstorten, die man nicht mehr servieren könne; wie benutzte Kaugummis, die keiner mehr wolle; wie Tesafilm, der von Mal zu Mal schlechter klebe.

Britney Spears macht Enthaltsamkeit sexy

Teilweise schlägt die propagierte Keuschheitsdoktrin in eine fast schon aufreizend sexualisierte Übergriffigkeit um: „Wer Pornos schaut, soll jetzt bitte einmal aufstehen“, habe der Pastor bei einem Boyscamp verlangt, berichtet ein Zuhörer. Diejenigen, die sitzen blieben, sollten dann die Arme ausstrecken und für die „Sünder“ beten.

Eigentlich kennt man die Purity-Culture vor allem aus den USA, wo laut Umfragen jedes achte Mädchen jungfräulich in die Ehe gehen will. Doch über evangelikale Großereignisse und gefördert von Stars wie Britney Spears und Justin Bieber, die zeitweise Enthaltsamkeit propagierten, schwappte die Welle in den 2000er Jahren auch nach Deutschland. Auf 10 000 Anhänger zwischen 16 und 20 Jahren wird die Reinheitsbewegung in Deutschland geschätzt. Selbst die „Bravo“ erschien schon mit einem Purity-Ring auf dem Cover. Keuschheit ist sexy.

Doch für Jugendliche ist diese Strenge oft nicht auszuhalten. Wenn sie heute durch ihr Tagebuch blättere, stoße sie immer wieder auf suizidale Gedanken, sagt Myrrhe und ist selbst überrascht. Überwunden habe sie ihr Trauma erst, als sie aus ihrer Heimat Günzburg nach Stuttgart übergesiedelt sei, um an der Evangelischen Hochschule in Ludwigsburg zu studieren. Im Stuttgarter Jesustreff, der heutigen Kesselkirche an der Martinskirche, traf sie auf ein frommes, aber viel offeneres Umfeld. Dort konnte sie nun ihr Buch vorstellen. Aus dem Bereich charismatischer Freikirchen gibt es keine Einladungen.