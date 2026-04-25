Keuschheitswahn in Deutschland: „Wie benutzte Kaugummis“ – Wie evangelikale Pastoren Enthaltsamkeit predigen

Nana Myrrhe berichtet in Stuttgart von ihrer evangelikalen Jugend. Eine sexfeindliche Reinheitskultur prägte ihr Leben. Ihr Buch „Feucht und fromm“ klärt jetzt auf.
Die Stimmung ist wie bei einem Rockkonzert. Die Mädchen kreischen vor Begeisterung. Manche müssen sogar hinaus getragen werden. Nana Myrrhe ist 13 Jahre alt und mitten drin. Endlich. Die Predigerin auf der Bühne kommt aus Texas und ist ihr großes Idol. Jetzt zieht sie alle Register. Für die Teilnehmerinnen dieser „Girls Night“ hat sie einen Spezialauftrag. „Ihr seid kostbar, weil ihr rein seid“, sagt sie auf Englisch. Und diese Reinheit sollen sich die Mädchen bewahren. „Schenkt euch nicht her! Wartet auf den Ehemann, den Gott schon kennt.“