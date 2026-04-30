Kettensägen und Schaufel bestellt: Schockierende neue Details im Mordfall um US-Sänger D4vd

Dem Sänger D4vd wird vorgeworfen, im vergangenen Jahr ein 14-jähriges Mädchen umgebracht zu haben. Im Rahmen der Vorwürfe der Anklage werden jetzt grausame Details öffentlich.
Kürzlich wurde Anklage gegen David Anthony Burke (21) alias D4vd erhoben. Dem US-Sänger wird vorgeworfen, im April 2025 die damals 14-jährige Celeste R. getötet zu haben. Die Anklage wird im Mai bei einer voraussichtlich mehrtägigen öffentlichen Anhörung, in deren Rahmen entschieden werden soll, ob der Fall vor Gericht geht, über schockierende Details berichten.