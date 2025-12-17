Im Fall um den Tod von "Friends"-Star Matthew Perry hat ein weiterer Angeklagter sein Urteil erhalten. Der Arzt wurde wegen seiner Rolle bei der illegalen Ketamin-Versorgung des Schauspielers zu acht Monaten Hausarrest verurteilt.

Rund zwei Jahre nach dem tragischen Tod von Matthew Perry (1969-2023) arbeitet die US-amerikanische Justiz den Ketamin-Skandal weiter auf. Am Freitag verurteilte eine Bundesrichterin einen ehemaligen Arzt zu acht Monaten Hausarrest, wie die "Los Angeles Times" berichtet. Der Mann hatte sich zuvor schuldig bekannt, das Narkosemittel für den suchtkranken Schauspieler beschafft zu haben.

Der Arzt war einer von fünf Personen, die im vergangenen Jahr im Zusammenhang mit dem Tod des "Friends"-Stars angeklagt wurden. Im Gegensatz zu seinem Komplizen, der Anfang Dezember zu knapp drei Jahren Gefängnis verurteilt wurde, kam der nun verurteilte Arzt mit einer deutlich milderen Strafe davon. Neben dem Hausarrest steht er drei Jahre unter Bewährungsaufsicht und muss 300 Stunden gemeinnützige Arbeit ableisten.

Kooperation mit Ermittlern zahlte sich aus

Die unterschiedliche Behandlung der beiden Ärzte sorgte demnach auch bei der Richterin für Nachfragen. Der Staatsanwalt erklärte den Unterschied mit einem entscheidenden Faktor: Der nun verurteilte Arzt hatte von Anfang an mit den Ermittlern kooperiert. "Als Ärzte war ihr Verhalten ungeheuerlich", sagte der Staatsanwalt laut der US-Tageszeitung. "Der Unterschied lag darin, was sie taten, als sie erwischt wurden."

Noch bevor Anklage erhoben wurde, hatte der nun verurteilte Arzt freiwillig seine Ärztezulassung abgegeben und einen Deal mit der Staatsanwaltschaft angestrebt. Ursprünglich drohten ihm bis zu zehn Jahre Gefängnis. Vor der Urteilsverkündung entschuldigte sich der Arzt zudem. "Mein Herz ist bei der Familie Perry. , wird er zitiert. Nach Verbüßung seiner Strafe will er zu seinem Vater nach Mexiko ziehen.

Tödliche Dosis stammte von "Ketamin-Königin"

Die Staatsanwaltschaft stellte indes auch klar: Das für den Schauspieler tödliche Ketamin stammte nicht von den beiden Ärzten. Weitere drei Urteile stehen noch aus und werden für das kommende Jahr erwartet. Die als "Ketamin-Königin" bekannte Dealerin soll dem Schauspieler laut Staatsanwaltschaft die tödliche Dosis verschafft haben. Ihr drohen bis zu 65 Jahre Haft. Sie hat die Beschuldigungen zurückgewiesen.

Matthew Perry, der vor allem für seine Rolle des Chandler Bing in der Kultsitcom "Friends" bekannt war, wurde am 28. Oktober 2023 tot im Whirlpool seines Hauses in Los Angeles aufgefunden. Er verstarb im Alter von 54 Jahren. Der Gerichtsmediziner stellte fest, dass Perrys Tod primär durch "akute Auswirkungen" von Ketamin verursacht worden sei.