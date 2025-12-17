Im Fall um den Tod von "Friends"-Star Matthew Perry hat ein weiterer Angeklagter sein Urteil erhalten. Der Arzt wurde wegen seiner Rolle bei der illegalen Ketamin-Versorgung des Schauspielers zu acht Monaten Hausarrest verurteilt.
Rund zwei Jahre nach dem tragischen Tod von Matthew Perry (1969-2023) arbeitet die US-amerikanische Justiz den Ketamin-Skandal weiter auf. Am Freitag verurteilte eine Bundesrichterin einen ehemaligen Arzt zu acht Monaten Hausarrest, wie die "Los Angeles Times" berichtet. Der Mann hatte sich zuvor schuldig bekannt, das Narkosemittel für den suchtkranken Schauspieler beschafft zu haben.