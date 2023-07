Kessing kandidiert in Bietigheim

1 Im März 2020 entscheiden die Bietigheimer, ob Jürgen Kessing Rathauschef bleibt. Foto: FACTUM-WEISE/factum

Jürgen Kessing will wieder als Oberbürgermeister von Bietigheim-Bissingen antreten. Das legt die Messlatte hoch. Die Stadt kann davon nur profitieren, kommentiert Redakteurin Susanne Mathes.









Bietigheim-Bissingen - Alle guten Dinge sind drei. Gilt das auch für die Amtsperioden des Oberbürgermeisters von Bietigheim-Bissingen? Sicher. Jürgen Kessing will weitere acht Jahre lang Steuermann bleiben. Das ist zu einem Zeitpunkt, an dem es mit stiller See und ruhigen Fahrwassern vorbei zu sein scheint, ein gutes Signal für die Stadt.