Kesselfestival Stuttgart: Wenn Stuttgart zum Soundkessel wird

11 Gute Stimmung: Die Band Deichkind bei ihrem Auftritt in Stuttgart Foto: Lichtgut

Zum Auftakt des Kesselfestivals 2025 feiern 20 000 Besucher am Freitag mit zahlreichen Musik-Acts entlang des Neckar-Ufers. Max Herre und Joy Denalane versprühen Hip-Hop-Romantik.











Was für ein Auftakt! Bei all den Musik-Acts, die sich über das gesamte Festivalgelände verteilen, sorgen am Freitag auch die großen Headliner für einen fantastischen Start am Neckar-Ufer. Neben Greeen, der am Nachmittag auf der Palastzeltbühne mit seinem Reggae und Battle-Rap begeistert, gibt es am frühen Abend das großartige Heimspiel von Max Herre und Joy Denalane zu sehen.