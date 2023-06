7 Noch wird gebaut: Veranstalter Christian Doll vor der Bühne Foto:

Das Kesselfestival hat sich etabliert. Zur dritten Auflage werden gut 60 000 Besucher auf dem Wasen erwartet. Am Samstag geht es los. Abends tritt Apache 207 auf.









Der Plan an der Wand ist vonnöten. Wo ist noch mal was? Wo kommt noch mal was hin? Das Zirkuszelt? Das Riesenrad? Die Bühnen? Die verschiedenen Getränkestände? Der Basketballplatz? Der große Sandkasten für die Volleyballer? Christian Doll steht im Verwaltungsgebäude der in.Stuttgart auf dem Cannstatter Wasen und zeigt, wie das Kesselfestival aussieht. Wenn es fertig aufgebaut ist.