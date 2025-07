Kesselfestival in Stuttgart: Ist für ausreichend Schattenplätze und Getränke gesorgt?

1 Schattenplatz auf dem Wasen: Eine Getränkestation mit Dach. Foto: Ferdinando Iannone

Das Kesselfestival ist zurück auf dem gewohnten Termin – im Juli. 30 Grad sind angesagt fürs Wochenende. Wie wappnet man sich für die Hitze?











Der Blick auf die Vorhersage war unnötig. Kesselfestival, klar, an dem Wochenende scheint die Sonne. Im Vorjahr mussten sie wegen der EM in den Mai ausweichen, prompt regnete es. Jetzt sind sie für die fünfte Auflage zurück im Sommer, und die Gute-Wetter-Garantie ist zurück. Manchmal ist es aber schon zu viel des Guten. Der Cannstatter Wasen bietet keinerlei Schatten und heizt sich so richtig schön auf. In der Vergangenheit gab es da schon hin und wieder Beschwerden beim Kessel-Festival, zu wenig Schatten, zu wenig Getränke, ergo zu lange Schlangen beim Kauf von Durststillendem.