Cro kennt sich mit schlechtem Wetter aus: Als der Rapper im Sommer 2023 auf dem Wasen spielte, standen 25 000 im Dauerregen.

Manche behaupten, ein Festival ohne Regen sei kein richtiges Festival. Mies mögen die Wetterprognosen für die nächsten Tage sein, doch das Kesselfestival ist bereit für viel Spaß. Wichtig: Regenschirme sind auf dem Wasen nur erlaubt, wenn sie Knirpse sind.











Die Tipps von Veranstalter Christian Doll fallen vor dem Start des Kesselfestivals etwas anders aus als in den vergangenen Jahren. „Diesmal ist es nicht so schlimm, wenn man den Sonnenschutz daheim vergisst“, sagt er. Sonst war es eher zu heiß, und das Wasser mitunter zu knapp. Seine Standleitung zum Deutschen Wetterdienst steht und läuft heiß. Doch kann man sich auf Prognosen immer verlassen? „Schon für Donnerstag wurde Regen angekündigt, die Sonne kam dann trotzdem“, stellt er am Abend fest.