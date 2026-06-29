Kessel-Festival in Stuttgart: Welche Folgen hat die Absage?

Der Hitze wegen sagten die Veranstalter Tag zwei des Kessel-Festivals ab. Nun verschaffen sie sich einen Überblick über die Kosten und die Konsequenzen.
Die Allerersten ließen keine Zeit verstreichen. Kaum war die Nachricht bekannt, dass die Veranstalter den zweiten Tag des Kessel-Festivals wegen der Hitze abgesagt hatten, meldeten sie sich und wollten ihr Geld zurück. Das bekommen sie, allerdings von den Vorverkaufsstellen, wo sie die Tickets gekauft haben. Was die Absage sie selbst gekostet hat, wissen die Veranstalter Christian Doll, Christian Ludewig und Tobias Reisenhofer noch nicht.