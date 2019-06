1 Bestes Wetter beim Kessel Festival – das brachte auch Probleme mit sich. Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Rund 12.000 Besucher feierten am Samstag auf dem Cannstatter Wasen. Der große Ansturm am Nachmittag hat für einen kurzfristigen Wassernotstand gesorgt.

Stuttgart - Das Wetter hat es gut gemeint mit der ersten Ausgabe des Kessel Festivals auf dem Cannstatter Wasen. Die Sonne knallt vom Himmel, es ist der erste richtig heiße Tag des Jahres. Das Kessel Festival ist in diesem Jahr an den Start gegangen, um Musik, Sport, Kultur und Nachhaltigkeit zu verbinden. Neben dem Übermorgen Markt, einem Vintage-Verkauf, Kleidertausch und natürlich Musik auf den Bühnen, werden zahlreiche Aktivitäten angeboten: unter anderem Beachvolleyball, Bagjump und Parkour.

Laut Veranstalter Christian Doll von C2 Concerts waren am ersten Tag rund 12.000 Besucher auf dem Gelände. Vor allem der große Ansturm am Nachmittag hat kurzzeitig für Chaos gesorgt: Das Wasser an den Verkaufsständen wurde knapp. Nicht nur unter denjenigen, die sich an den Stationen ausgetobt hatten, sorgte das für Unmut. Laut Veranstalter sei genügend Wasser auf dem Gelände vorrätig. „Wir hatten nur Probleme die Flaschen an den Ständen zu verteilen“, so Doll. Der große Ansturm zwischen 16 und 17 Uhr, hätten die Verkaufsstände kurzfristig an die Belastungsgrenzen gebracht.