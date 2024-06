1 Vor der Bühne des Kessel-Festivals in Stuttgart hatten sich die Fans lange schon vor dem Auftritt des Rappers Cro versammelt (Archivbild). Foto: imago images / Christian Grube/Christian Grube

Am ersten Tag des Kessel-Festivals in Stuttgart rieselte es ohne Unterbrechung. Doch die Stimmung war gut – was viel mit dem Auftritt des Rappers Cro zu tun hatte.











Die Niederschlagsmenge in Stuttgart am Freitagabend beträgt, glaubt man einer Wetterstation, 1,4 Liter pro Quadratmeter in einer Stunde – was fast genügen könnte, den ersten Tag des Kesselfestivals auf dem Cannstatter Wasen zu charakterisieren – gäbe es da nicht ein Publikum, das einigen Trotz mitbringt, zur Party.