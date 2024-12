Kessel Festival 2025: Deichkind treten beim Kessel Festival auf

1 Kessel Festival 2024: Gute Stimmung bei den Musikerinnen und Musikern sowie bei den Fans. Foto: Markus Karl/Fotonoid

Das Kessel Festival hat sich als fester Bestandteil der Stuttgarter Musikszene etabliert. Auch im kommenden Jahr erwarten die Veranstalter hochkarätige Acts, auch Deichkind werden auftreten. Wer sonst noch dabei ist, lesen Sie hier.











Link kopiert



Sommerzeit ist Festivalzeit. Mittlerweile als fester Bestandteil der Stuttgarter Musik- und Kulturszene findet auch im kommenden Jahr das Kessel Festival statt. Ort der Veranstaltung wird an den beiden Tagen, am 4. und 5. Juli 2025, der Cannstatter Wasen sein. Das Kessel Festival geht damit in die fünfte Runde. Acht Stunden Musik am Freitag, neun am Samstag erwarten die Besucherinnen und Besucher auf dem 170.000 Quadratmeter großen Festivalgelände.