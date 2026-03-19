Kernenergie: Sind Miniatomkraftwerke die Lösung?

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder will in Bayern eine Pilotanlage für ein kleines Kernkraftwerk bauen. Gibt es eine Renaissance der Atomenergie?
Die Worte der EU-Kommissionspräsidentin waren klar wie selten. Es sei „ein strategischer Fehler“ gewesen, dass Europa aus der Stromerzeugung durch Kernenergie ausgestiegen sei und damit einer „zuverlässigen, bezahlbaren Quelle für emissionsarmen Strom den Rücken“ gekehrt habe. Dieser Fehler müsse jetzt schnell korrigiert werden, verkündete Ursula von der Leyen (CDU) vor einigen Tagen bei einem internationalen Gipfeltreffen zur Kernenergie im französischen Boulogne-Billancourt. In den letzten Jahren habe es weltweit eine Renaissance der Kernenergie gegeben. „Und Europa will an dieser Renaissance teilhaben.“