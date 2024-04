Kernenergie in Baden-Württemberg

1 Im schon ausgeräumten Reaktorgebäude des GKN I, das bereits 2011 abgeschaltet worden ist, werden Betonteile abmontiert. Foto: EnBW

Seit einem Jahr ist Neckarwestheim 2, der letzte Reaktorblock Baden-Württembergs, abgeschaltet. Wie weit ist der Rückbau bereits fortgeschritten? Ziemlich sicher ist auf jeden Fall: das radioaktive Material wird noch mindestens bis 2046 vor Ort gelagert.











Das Herunterfahren der letzten drei deutschen Kernreaktoren Emsland, Isar 2 und Neckarwestheim 2 vor einem Jahr haben viele Menschen als historisches Ereignis gefeiert – was seither passiert ist, verfolgen die meisten aber nicht mehr. Dabei dauert es zehn bis 15 Jahre, ein Atomkraftwerk zurückgebaut sein wird. Und der Standort für ein Endlager, das derzeit verzweifelt gesucht wird, wird keinesfalls vor 2046 festgelegt und muss dann noch gebaut werden. Noch mehrere Jahrzehnte lang lagert also radioaktiver Abfall auch in unserer Region.