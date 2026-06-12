Musik zwischen Obstbäumen, Gemälde auf der Terrasse: Der Verein KuKuK präsentiert an diesem Sonntag in Rommelshausen und Stetten die dritte Auflage seiner Aktion GartenKultour.

Wer schon in den Jahren 2019 oder 2023 bei den Spaziergängen durch Rommelshausen und vor allem Stetten dabei war, weiß um das beglückende Gefühl, durch fremde Gärten zu streifen, die dortige Blumenpracht zu bewundern oder sich von architektonischen Besonderheiten überraschen zu lassen – und dazu auch noch ausgestellte Kunstwerke zu goutieren sowie die Auftritte diverser Musikerinnen und Musiker zu genießen.

Zweimal hat der Verein Kunst und Kultur in Kernen, kurz KuKuK, seine Aktion „GartenKultour“ also schon veranstaltet. Nun geht der große Tag der Kulturangebote in den offenen Gärten in seine dritte Auflage. Am Sonntag, 14. Juni, laden 17 private und öffentliche Gärten in den beiden Ortsteilen Stetten und Rommelshausen zum Besuch ein, rund 100 ausstellende und auftretende Künstlerinnen und Künstler sind beteiligt.

Hunderte Besucher aus Kernen und aus dem Remstal

KuKuK-Vorstand Steffen Wilhelm ist jedenfalls auch in diesem Jahr von dem Konzept und dem Erfolg überzeugt: „Wir rechnen damit, dass dieses besondere Kulturereignis einmal mehr Hunderte von Besuchern aus Kernen, aus dem Remstal und darüber hinaus anziehen wird, die an diesem Sonntag zwischen 11 und 18 Uhr durch die Gärten flanieren und das vielfältige Programm genießen.“

Im Mittelpunkt der großzügig durch die Bürgerstiftung Kernen geförderten grünen Tour stehen die Gärtnerinnen und Gärtner, die Einblicke hinter Hecken und Mauern gewähren. Es sind Gärten, die alle einzigartig sind und mit viel Engagement und Freude gepflegt, geplant, gelassen, gepflanzt und genutzt werden – und die man manchmal auch bewusst verwildern lässt. Ansonsten sind auch der Bürgergarten der Gemeinde Kernen sowie der Verein der Gartenfreunde, die Kakteengärtnerei Uhlig in Rommelshausen, das Stettener Weingut Beurer und der Betrieb „Schmid Destilllate“ mit von der Partie.

Tierisches Kunstwerk mitten im Kernener Garten Foto: Tobias Wilhelm

Begeistert von der Idee und ihrer Umsetzung ist auch Kernens Bürgermeister Benedikt Paulowitsch. Er erklärt zur Gartentour: „Private Refugien sind ebenso dabei wie Gemeinschaftsgärten und Anlagen von Vereinen und Gärtnereien.“ Und: „Nutzgarten, Ziergarten, naturnah und sorgsam gestaltet, winzig oder weitläufig – die Vielfalt zeigt, wie unterschiedlich Menschen ihr Stück Grün verstehen und welche Geschichten darin wachsen."

In diesen 17 Gärten entfalten insgesamt rund 100 Künstlerinnen und Künstler ihr Können: Musik zwischen Obstbäumen, Bilder an der Gartenmauer, Wortkunst unter Pergolen, Skulpturen im Beet. „Genau diese Begegnung macht den Reiz aus“, sagt der Bürgermeister: „Die Gärten werden zur Bühne, und die Kunst findet einen Rahmen, den kein Ausstellungsraum bieten kann.“

Private Refugien öffnen ihre Pforten

Zum einen sind es mehr als 30 bildende Künstlerinnen und Künstler, die in diesen Gärten ihre Werke von Malerei bis Skulptur ausstellen. Dazu kommen rund 70 darstellende Künstler, sie sorgen mit ihren Auftritten für ein vielfältiges Programm aus Musik, Wortkunst und Comedy. Dabei ist zum Beispiel der ehemalige Sänger der legendären A-Capella-Formation Die Füenf, Patrick Bopp. Oder auch das köstliche Comedy-Duo Woody & Flo aus Fellbach und Kernen. Das Duo Ännie & Jogs präsentiert Klassiker der Swing-Ära, für funkige Klänge sorgen die Brasstonics aus Stuttgart. Und ein weiteres Duo mit dem Namen Salonsahne serviert einen Mix aus Chansons, Klassik und Musicals.

Mithilfe eines ausführlichen Programmhefts inklusive Ortsplans können sich die Gäste aus dem Remstal und der Region einen Überblick verschaffen und ihre ganz persönliche Tour durch die Gärten zusammenstellen. Weitere Infos zu den beteiligten Gärten, zu den mitwirkenden Künstlern sowie das Programmheft sind auf www.kukuk-kernen.de zu finden.