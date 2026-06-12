Musik zwischen Obstbäumen, Gemälde auf der Terrasse: Der Verein KuKuK präsentiert an diesem Sonntag in Rommelshausen und Stetten die dritte Auflage seiner Aktion GartenKultour.
Wer schon in den Jahren 2019 oder 2023 bei den Spaziergängen durch Rommelshausen und vor allem Stetten dabei war, weiß um das beglückende Gefühl, durch fremde Gärten zu streifen, die dortige Blumenpracht zu bewundern oder sich von architektonischen Besonderheiten überraschen zu lassen – und dazu auch noch ausgestellte Kunstwerke zu goutieren sowie die Auftritte diverser Musikerinnen und Musiker zu genießen.