Kernen: Dreister Betrug: 13-Jährige geben vor, für Kinder im Gazastreifen zu sammeln

1 Die Täter konnten einen kleinen Betrag in bar einsammeln (Symbolbild). Foto: dpa/Bernd Thissen

Zwei 13-Jährige klingeln an Haustüren in Kernen und erzählen, sie würden für Kinder im Gazastreifen sammeln – was nicht stimmt. Die Betrugsmasche funktioniert.











Link kopiert



Mit einer dreisten Masche haben am Dienstagmittag zwei Kinder einige Bewohner in Kernen (Rems-Murr-Kreis) abgezockt. Wie die Polizei berichtete, hatten die beiden 13-Jährigen im Bereich der Georg-Friedrich-Händel-Straße und Brahmstraße willkürlich an Haustüren geklingelt und den Bewohnern eine erfundene Geschichte erzählt. Sie gaben an, für Kinder im Gazastreifen Geldspenden zu sammeln – was aber nicht stimmte.