Kernen bekommt Kulturlandschaftspreis: Schafwanderweg in Stetten wird ausgezeichnet

Der Schafwanderweg in Kernen wird mit dem Kulturlandschaftspreis 2024 ausgezeichnet – beim dritten Anlauf hat es geklappt. „Wir freuen uns riesig über diese Anerkennung“, sagt Christine Brencher. Sie ist die treibende Kraft und Ideengeberin für den Schafwanderweg beziehungsweise die Beweidung von privaten Flächen und Streuobstwiesen in Stetten durch Schafe. Insgesamt 29 Personen sind aktiv an dem Projekt beteiligt, alle ehrenamtlich. Für den Preis muss man sich bewerben. „Schön, dass es dieses Mal geklappt hat“, freut sich Brencher auf die Preisverleihung am Dienstag in Vaihingen an der Enz. Die Festansprache hält Peter Hauk, Minister für den Ländlichen Raum, Ernährung und Verbraucherschutz in Baden-Württemberg.