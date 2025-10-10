Ein alkoholfreier Weißwein der Firma Kern Weine aus Kernen-Rommelshausen wird bei Heimspielen der Fußball-Nationalmannschften an VIP-Gäste des DFB ausgeschenkt.
Gäste, die bei Heimspielen der Deutschen Fußballnationalmannschaften in den VIP-Bereich eingeladen sind, können unter anderem einen alkoholfreien Weißwein aus dem Remstal genießen. Denn der „Kernlos! Weißwein alkoholfrei“ von Kern Weine aus Kernen-Rommelshausen (Rems-Murr-Kreis) ist ins aktuelle Sortiment für die VIP-Logen des Deutschen Fußballbundes (DFB) aufgenommen worden. Schon an diesem Freitag kann er beim WM-Qualifikationsspiel der deutschen Elitekicker gegen Luxemburg im Hoffenheimer Stadion in Sinsheim an die VIP-Gäste ausgeschenkt werden.