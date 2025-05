Keramik im Werkstattverkauf: Umzug mit weniger Tassen im Schrank

1 Alexandra Engelfried möchte mit weniger Keramiken im Gepäck umziehen. Foto: Eva Herschmann

Die Schorndorfer Künstlerin Alexandra Engelfried muss Haus und Werkstatt in Weiler räumen – und bietet ihre Keramiken an diesem Samstag bei einem Werkstattverkauf günstig an.











Auf gepackten Kisten sitzt Alexandra Engelfried noch nicht, aber sie ist in Aufbruchstimmung. Im Juni wird die Keramik-Künstlerin das Haus in Schorndorf-Weiler verlassen und mit Mann, zwei Kindern und Hund nach Schorndorf-Oberberken umsiedeln. „Schon ein normaler Umzug macht eine Menge Arbeit, doch bei mir zieht auch noch meine Werkstatt samt Brennofen mit um“, sagt die 47-Jährige. Und weil es sich mit leichtem Gepäck besser reist, bietet sie an diesem Samstag von 9 bis 18 Uhr viele „Alexitäten“, bunte, skurril-liebenswerte Zaunhocker, Tassen, Teller und vieles mehr bei einem Werkstattverkauf an der Carl-Zeiss-Straße 15 an.