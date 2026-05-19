Keramik aus Echterdingen: Diese Teller und Schalen begeistern Betreiber von Sterne-Restaurants

Ein Tipp für Fans japanischer Keramik: In einem Echterdinger Atelier stellen Kunstschaffende aus Japan traditionelles Steinzeug von Hand her.
Hiroshi Kozakis Kisten sind gepackt. In den Transportboxen hat er eine Auswahl an Geschirr zusammengestellt. Weiße Teller sind drin und Schalen in einem zarten Türkis-Ton, runde und eckige Servierplatten und vieles mehr. Für den im Ländle lebenden Japaner geht es mit den Kisten nach München. Er hat einen Termin in einem Gourmet-Tempel in der bayerischen Landeshauptstadt. „Ein Drei-Sterne-Restaurant“, sagt Hiroshi Kozaki. Das Lokal wünscht sich eine neue Keramikkollektion, um sein neues Menü gebührend präsentieren zu können.