Kennzeichenbetrug: Angeklagter verschwunden, Prozess verschoben

A81 bei Böblingen Anschluss an Flugfeldallee kommt – Vollsperrung geplant

Autofahrer, aufgepasst: In den nächsten Wochen kommen einige Veränderungen und Einschränkungen auf regelmäßige Nutzer der A81 bei Böblingen zu. Die neue Rampe aufs Flugfeld geht Ende April in Betrieb. Im Mai steht eine Vollsperrung an.