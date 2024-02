Jennifer Aniston (55) ist bekannt für ihre Fitness und ihren durchtrainierten Körper. Jetzt hat die Schauspielerin ein motivierendes Fitnessvideo mit ihren 45 Millionen Followern auf Instagram geteilt. Darin zeigt sie aber auch: Selbst ein Fitnessprofi wie sie hat mal einen schlechten Tag.

"Du musst es einfach tun"

"Wenn du einen dieser Montage hast, fühle ich mit dir. Du musst es einfach tun!", schreibt Aniston zu ihrem Beitrag. In dem dazugehörigen Clip führt die 55-Jährige in einem Fitnessraum verschiedene Sportübungen aus. Zu sehen ist dann auch: Während Aniston Liegestütze macht, bricht sie diese stöhnend ab. "Oh Gott. Kennst du diese Tage, an denen du es einfach nicht tun willst?", sagt sie auf dem Boden liegend und fügt hinzu: "Du musst es einfach tun." Anschließend setzt sie ihr Workout fort.

Fans verstehen die "Friends"-Schauspielerin

Die Fans sind begeistert und fühlen mit dem ehemaligen "Friends"-Star. "Das war ich heute und die ganze Zeit, in der ich trainiert habe, habe ich gesagt: 'Ich habe heute keine Lust, das zu tun!'", berichtet ein Follower. Ein anderer User schreibt: "Ich bewundere deine Disziplin, du bist eine Inspiration."

Jennifer Aniston gilt als eine der schönsten Frauen Hollywoods. Sport zählt zum Alltag des Stars. Auf Instagram gibt sie Einblicke in ihre Fitnessroutine zu der etwa Yoga, Boxen, Seilspringen, Kraft- und Kardiotraining, aber auch Spaziergänge mit Freunden gehören.