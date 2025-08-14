Kennedy Center Honors: Donald Trump ehrt Sylvester Stallone, Kiss und Gloria Gaynor

Donald Trump hat die 48. Kennedy Center Honors bekanntgegeben. Unter den Geehrten sind Sylvester Stallone, die Rockband Kiss und Gloria Gaynor. Der US-Präsident wird die Zeremonie erstmals selbst moderieren.
Als US-Präsident Donald Trump (79) am Mittwoch im Kennedy Center für Performing Arts die diesjährigen Preisträger verkündete, machte er gleichzeitig deutlich: Diese Ehrung trägt künftig seine Handschrift. Neben Actionstar Sylvester Stallone (79) und der Glamrock-Band Kiss werden Sängerin Gloria Gaynor (81) sowie Country-Ikone George Strait (73) und der britische Schauspieler Michael Crawford (83) ausgezeichnet.