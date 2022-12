6 George Clooney wird mit den Kennedy Center Honors ausgezeichnet – und seine Frau Amal steht im Fokus der Fotografen. Foto: dpa/Greg Allen

Es ist die höchste Ehre für jeden Künstler: die Kennedy Center Honors. Am Sonntagabend hat US-Präsident Joe Biden den Hollywoodstar George Clooney, die Rockband U2 und die Soulsängerin Gladys Knight im Weißen Haus in Washington empfangen, um sie mit dieser Auszeichnung zu ehren. Auch die Popsängerin Amy Grant und die Komponistin Tania Leon gehörten zu den Geehrten und waren vor der Verleihung im renommierten Kennedy Center am Abend zu Gast bei Biden im Weißen Haus.

Im Fall von George Clooney stand aber vor allem eine im Mittelpunkt: Amal, die 44-jährige Frau des Schauspielers, die durch ihre Arbeit als Menschenrechtsanwältin bekannt geworden ist. Biden nahm den Faden auf und stellte Clooney scherzhaft als „Amal Clooneys Ehemann“ vor.

Unter den Gästen im Kennedy Center war das Who-is-who der Kreativbranche: Clooneys Freundin und Schauspielerkollegin Julia Roberts, Sängerin Brandi Carlile oder Schauspieler Don Cheadle.

Das nach dem früheren Präsidenten John F. Kennedy benannte Kennedy-Zentrum ist die größte Kultureinrichtung in der US-Hauptstadt. Zu den früheren Preisträgern zählen unter anderem Meryl Streep, Aretha Franklin, Robert De Niro, George Lucas, Tom Hanks und Sting. Im vergangenen Jahr waren unter anderem die Sängerin Joni Mitchell und die Schauspielerin Bette Midler ausgezeichnet worden.