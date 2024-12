Zum Jahresende gibt Barack Obama einen Einblick in seine Lieblingssongs, -filme und -bücher. Wie auch in den vergangenen Jahren beweist der ehemalige US-Präsident dabei ein feines Gespür für Popkultur.

Dass Barack Obama (63) zum Jahresende seine Lieblingssongs, -filme und -bücher des Jahres teilt, ist bereits zur Tradition geworden. Auch 2024 beweist der frühere US-Präsident mit seiner Auswahl, dass er seinen Finger nicht nur am Puls der Politik hat, sondern auch am Herzschlag der Popkultur.

Obama war erneut großer Fan von Hip-Hop, Rap und Reggaeton: Teil seines Soundtracks für 2024 sind unter anderem "Squabble Up" von Kendrick Lamar (37), "Lunch" von Billie Eilish (23), "Band4Band" von Central Cee & Lil Baby, "A Bar Song (Tipsy)" von Shaboozey (29), "Gata Only" von FloyyMenor & Cris MJ oder "Si Antes Te Hubiera Conocido" von Karol G (33). Aber auch Beyoncé (43) darf in Barack Obamas Soundtrack in keinem Jahr fehlen: Diesmal wählte er - wie bereits für seine Sommer-Playlist - ihren Hit "Texas Hold'Em" für seine Liste.

Lesen Sie auch

"Hier sind meine Lieblingssongs des Jahres", schrieb der Ex-POTUS dazu. "Schaut sie euch an, wenn ihr eure Playlist aufpeppen wollt - und lasst mich wissen, ob es einen Song oder einen Künstler gibt, den ich mir unbedingt anhören sollte." In puncto letzterer Bitte sind sich die User in der Kommentarspalte einige: "Ich kann nicht glauben, dass es weder Chappell Roan, noch Sabrina Carpenter oder Taylor Swift auf ihre Liste geschafft haben, Herr Präsident?", kommentiert einer etwa.

Das sind Barack Obamas Lieblingsfilme

Auch im Kino scheint Barack Obama dieses Jahr einige Male gewesen zu sein. Zu seinen Lieblingsfilmen zählen der indische Spielfilm "All We Imagine as Light", der beim Filmfestival in Cannes Premiere feierte, der Edward-Berger-Thriller "Konklave" oder der deutsche Oscar-Beitrag für kommendes Jahr, "Die Saat des heiligen Feigenbaums". Auch Kinohits wie "Dune: Part Two", "Anora" oder das Bob-Dylan-Biopic "A Complete Unknown" mit Timothée Chalamet (28) ließ sich Barack Obama nicht entgehen.

Zudem gab Obama am Freitag (20. Dezember) seine Buchtipps des Jahres preis, darunter Sally Rooneys neuen Roman "Intermezzo", Booker-Prize-Gewinner "Orbital" von Samatha Harvey oder "The Anxious Generation", eine Recherche zum Einfluss von Smartphones und sozialen Medien auf die mentale Gesundheit. Diese Bücher hätten ihn "lange nach dem Lesen beeindruckt", so Obama.