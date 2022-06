1 Kendrick Lamar kommt im Herbst nach Stuttgart. (Archivbild) Foto: dpa/Amy Harris

Der US-Rap-Superstar Kendrick Lamar kommt im Herbst für fünf Konzerte nach Deutschland, auch die Stuttgarter Fans können sich freuen. Im Gepäck hat er sein neues Album „Mr. Morale & the Big Steppers“.















Elf Grammys, zehn MTV Video Music Awards, einen Pulitzerpreis für sein Album „Damn“ und unzählige weitere Auszeichnungen - in der jüngeren Vergangenheit gab es kaum einen erfolgreicheren Rapper als Kendrick Lamar, und das sowohl bei Fans als auch bei Kritikern. Am 24. Oktober können sich die Fans in Stuttgart auf ein Konzert des 34-Jährigen aus Compton, dem berühmt-berüchtigten und für seine Hip-Hop-Geschichte bekannten Vorort von Los Angeles, in der Schleyerhalle freuen. Im Gepäck hat K.Dot, wie Lamar auch genannt wird, ein neues Album.

Am 13. Mai wurde das mittlerweile fünfte Studioalbum des Rappers mit dem Titel „Mr. Morale & the Big Steppers“ veröffentlicht. Das Doppelalbum mit einer Länge von mehr als 73 Minuten verlangt dem Hörer wieder einiges ab, das Prädikat „eingängig“ wäre hier komplett fehl am Platz. Die Fans sollten sich – wie schon beim Vor-Vorgänger „To Pimp a Butterfly“ – auf ziemlich schwere Kost einstellen, die sich erst nach mehrmaligem Hören entfaltet, aber dann so richtig.

Eminem feiert neues Kendrick-Album ab

Die durchweg guten Kritiken, die „Mr. Morale & the Big Steppers“, bislang einheimsen konnte, deuten auf ein erneutes Meisterwerk Lamars hin – und auch einen prominenten Fan hat das Album schon mal überzeugt:

Um sich mit diesem Mammutwerk musikalisch und intellektuell auseinanderzusetzen, haben die Fans in Deutschland glücklicherweise ja noch einige Monate Zeit, bis Kendrick Lamar kommt in unsere Gefilde kommt.

Die Tourdaten:

11. Oktober 2022: Berlin, Mercedes-Benz Arena

13. Oktober 2022: Hamburg, Barclays Arena

24. Oktober 2022: Stuttgart, Schleyerhalle

30. Oktober 2022: Köln, Lanxess Arena

31. Oktober 2022: Frankfurt, Festhalle

25. Oktober 2022: Zürich, Hallenstadion

Die Karten gibt es ab 19. Mai, 10 Uhr bei Ticketmaster im Presale, der offizielle Vorverkauf startet am 20. Mai um 10 Uhr.