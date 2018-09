Kendall Jenner Nippel-Blitzer in Paris sorgt für Aufsehen

Von (cam/spot) 13. September 2018 - 10:32 Uhr

Kendall Jenner zeigt in Paris, wie man die Blicke aller auf sich zieht Foto: imago/E-PRESS PHOTO.com

Model Kendall Jenner versteht es, sich sexy in Szene zu setzen. In einem durchsichtigen Outfit ohne BH darunter brauchte kaum jemand Vorstellungskraft.

Während sich die Promis noch auf der New York Fashion Week die Klinke in die Hand geben, sorgt Model Kendall Jenner (22) in Paris für Aufsehen. Die Halbschwester von Reality-Queen Kim Kardashian West (37) erschien in der französischen Hauptstadt zu einer Jubiläumsparty der französischen Luxusmarke Longchamp in einem schwarzen Hammer-Outfit. Das durchsichtige Spitzen-Dress von Longchamp bestach nicht nur durch einen Ausschnitt bis zum Bauchnabel. Sowohl am Oberkörper als auch an den Beinen schimmerte ihre nackte Haut durch. Da Jenner auf einen BH verzichtete, kam auch ein Nippel zum Vorschein.

Zu dem Kleid kombinierte die 22-Jährige schwarze, hohe Halbstiefel. Die streng zurückgekämmten Haare und der feuerrote Lippenstift rundeten ihren Diva-Auftritt perfekt ab. Nicht nur in Paris ist Kendall Jenner das Gesprächsthema Nummer eins.

Nacktfotos gehen viral

Im Netz geistern derzeit Nacktfotos von ihr herum, die eigentlich nicht für die Augen der Öffentlichkeit bestimmt waren, wie "TMZ" berichtet. Die Bilder stammen von einem Shooting mit Fotograf Russell James (56), die für sein neues Buch "Angels" gemacht wurden. Wie "TMZ" meldet, wurden James die Fotos gestohlen und ohne Erlaubnis veröffentlicht. Ob Jenners freizügiger Auftritt in Paris die Antwort auf den Leak war?