1 Unfall in Kempten (Symbolbild) Foto: dpa/Stefan Puchner

Bei der Vollbremsung eines Busses mit Schülern in Kempten im Allgäu sind am Donnerstagmorgen mehrere Menschen verletzt worden.











Link kopiert



Mehrere Menschen sind am Morgen bei einem Verkehrsunfall mit einem Schulbus in Kempten im Allgäu verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, musste der Bus stark bremsen, nachdem ihm mutmaßlich die Vorfahrt genommen worden war. Einige Fahrgäste stürzten daraufhin und zogen sich Verletzungen zu. Der Kreuzungsbereich wurde zunächst gesperrt.