Genauer Wohnsitz aber noch offen Janni Hönscheid und Peer Kusmagk: Die Kanaren als neue Heimat

Seit rund zehn Jahren sind Janni Hönscheid und Peer Kusmagk nun schon zusammen. In dieser Zeit haben sie bereits viel erlebt. Neben Hochzeit, drei Kindern und verschiedenen Jobs prägten auch zahlreiche Umzüge die Beziehung. Nun lebt die Familie auf den Kanaren.