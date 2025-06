Keltern: Durchsuchungen nach Fund von eingehüllter Leiche in Teich

Durchsuchungen nach Fund von eingehüllter Leiche in Teich

1 Ende Mai ist bei Keltern eine Leiche entdeckt worden (Symbolbild). Foto: Lino Mirgeler/dpa

Im Ranntal bei Keltern entdeckt ein Spaziergänger eine menschliche Silhouette. Schnell ist die Polizei einem Gewaltverbrechen auf der Spur. Nun wurde durchsucht.











Nach dem Fund einer eingehüllten Leiche in einem früheren Angelteich im Enzkreis hat die Polizei mehrere Wohnungen, unter anderem in Baden-Baden, durchsucht. Die Einsatzkräfte von Landeskriminalamt und Kriminalpolizei trafen mehrere Tatverdächtige an und stellten Beweismittel sicher, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Sie gehen im Moment davon aus, dass der 59-Jährige einem Gewaltverbrechen zum Opfer fiel.