Wo vor 40 Jahren das Grab des Hochdorfer Keltenfürsten mit seinen grandiosen Beigaben geborgen wurde, gab die energiegeladene Simone Stork seit 2003 das faszinierende Erbe seiner Epoche weiter. Jetzt hört die Leiterin des Keltenmuseums auf.









Eberdingen-Hochdorf - Diese Frau soll in den Ruhestand gehen? Diese Frau, die, stupst man sie mit der richtigen Frage an, loslegt wie ein Wasserfall? In deren Augen es kampfeslustig blitzt, wenn sie sich über esoterischen Humbug und naive Vorstellungen aufregt („Die Kelten lebten im Einklang mit der Natur? Ja verdammt, was blieb ihnen anderes übrig? Der Wald war damals kein Naherholungsgebiet!“)? Und die, obwohl sie „oft an der Kante“ arbeitete, nimmermüde und mit ungebrochener Vitalität, Esprit, Einfallsreichtum und Humor für ihr Museum einsteht?