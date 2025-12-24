Im Juli verlor die Familie Osbourne ihr Oberhaupt Ozzy. Jetzt steht das erste Weihnachten ohne den Black-Sabbath-Star bevor. Tochter Kelly verrät, wie die 14-köpfige Familie den Tag verbringen will - und was sie sich wünscht.
Für die Osbournes wird dieses Weihnachtsfest das wohl schwerste ihres Lebens. Nur fünf Monate ist es her, dass Ozzy Osbourne (1948-2025) am 22. Juli im Alter von 76 Jahren an Herzversagen starb - gerade einmal drei Wochen nach seinem letzten Auftritt mit Black Sabbath in seiner Heimatstadt Birmingham. Nun versammelt sich die Familie zum ersten Fest ohne den Rockstar.