Foreigner-Leadsänger Kelly Hansen (64) hat seinen Ausstieg aus der legendären, britisch-amerikanischen Rockband bekannt gegeben. Nachfolger wird der Gitarrist Luis Maldonado.

"Eine der größten Ehren meines Lebens"

Der 64-Jährige verkündete die Neuigkeit persönlich, als die Band am 20. Mai in der Show "The Voice" auftrat, wie unter anderem "People" berichtet. "Die Stimme von Foreigner zu sein, war eine der größten Ehre meines Lebens", betonte Kelly Hansen. "Aber es ist Zeit, das Mikrofon weiterzugeben. Luis hat die Stimme, die Energie und die Seele, um diese Songs in die Zukunft zu tragen. Ich könnte nicht stolzer sein, ihm dies zu übergeben."

Hansen kam 2005 als Nachfolger von Leadsänger Lou Gramm (75) zur Gruppe. Die Band wurde 1976 gegründet und feiert 2026 ihr 50. Jubiläum. Von den ursprünglichen Mitgliedern ist nur noch Mick Jones (80) dabei. Neben ihm gehören aktuell Maldonado, Bruce Watson, Michael Bluestein, Chris Frazier und Jeff Pilson zur Band.

"Ich hatte großes Glück mit der Wahl des Leadsängers", blickte Mick Jones in der Sendung zurück. "Kelly Hansen ist einer der besten Frontmänner in unserem Geschäft und hat unseren Songs in den letzten zwanzig Jahren neues Leben eingehaucht." Der gebürtige Brite lobte den Sänger für "seine grenzenlose Energie und sein makelloses Talent" und sagte, es habe der neuen Gruppe geholfen, "den Berg zu erklimmen und dem Sänger und Gitarristen von Foreigner, Luis Maldonado, die Möglichkeit zu geben, uns nach Hause zu bringen".

So soll das 50. Jubiläum gefeiert werden

Und die Band hat noch viel vor: Zum runden Geburtstag 2026 wollen die "Juke Box Hero"-Hitmacher in Australien auftreten und eine 50-Jahr-Jubiläumstournee absolvieren. Zudem soll eine Doku über die Band erscheinen.