Maite Kelly spricht in einem Interview mit der "Zeit" offen über die Schattenseiten des Erfolgs. Als 1994 mit "Over the Hump" die Millionen kamen, verlor die Kelly Family fast ihren inneren Kompass. Auch Vater Dan sei dem Größenwahn verfallen, gesteht die Sängerin.
Vom Straßenmusikanten-Dasein zum Stadion-Füller - die Kelly Family erlebte in den 1990er Jahren einen beispiellosen Aufstieg. Doch der Ruhm hatte seinen Preis. "Als die Millionen wirklich reinkamen mit dem Erfolg von 'Over the Hump' 1994, gab es eine Phase, in der das viele Geld nicht gut war für einige in meiner Familie", erzählt Schlagersängerin Maite Kelly (45) im Interview mit der "Zeit".