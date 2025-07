Hiobsbotschaft kurz vor dem Auftritt: Eigentlich sollte Kelly Clarkson am 4. Juli ihre Las-Vegas-Konzerte starten. Doch nur wenige Stunden vor der Premiere meldete sie sich via Instagram und erklärte, dass die Show ausfallen muss. Sie müsse sich und ihre Stimme schützen.

Kelly Clarkson (43) hat kurzfristig die Eröffnung ihrer Konzertreihe in Las Vegas, Nevada, abgesagt, um ihre Stimme zu schonen. Eigentlich sollte sie ab dem 4. Juli im Colosseum im Caesers Palace auftreten.

US-Sängerin will sich Zeit zum Ausruhen nehmen

Am frühen Freitag hatte sie erst noch für den Auftakt geworben: "HEUTE ABEND!!" Doch wenige Stunden später postete sie dann ein längeres Statement mit der Hiobsbotschaft.

"Wir haben rund um die Uhr daran gearbeitet, die Studio Sessions zu einem besonders intimen und außergewöhnlichen Erlebnis mit und für meine unglaublichen Fans zu machen", schrieb die Sängerin und Moderatorin in einer Instagram-Nachricht, die sie am Freitag, den 4. Juli, nur wenige Stunden vor Beginn der Show teilte. "Ich bin unendlich dankbar, dass ihr immer für mich da seid, und ich bin am Boden zerstört, dass ich die Eröffnung heute und morgen Abend im Caesars verschieben muss."

"Die Vorbereitungen und Proben haben meiner Stimme stark zugesetzt. Ich möchte, dass die Shows für euch alle perfekt werden und muss mich selbst vor ernsthaften Schäden schützen", fuhr Clarkson fort. "Deshalb nehme ich mir dieses Wochenende und die nächste Woche Zeit, um mich auszuruhen, damit wir euch allen das bieten können, was ihr verdient."

18 Konzerte bis November

Wie im Februar angekündigt wurde, sollte "Kelly Clarkson: Studio Sessions - The Las Vegas Residency" am 4. Juli im Colosseum im Caesars Palace beginnen und bis zum 15. November 18 Aufführungen umfassen.

"Ich freue mich riesig, wieder in Vegas zu sein!", erklärte die Sängerin damals. "Wir bringen dieses Mal das Studio mit Studio Sessions auf die Bühne! Wir sehen uns dort!"