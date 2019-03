1 Kelly Catlin ist im Alter von nur 23 Jahren verstorben. Foto: AP

Die dreimalige Bahnrad-Weltmeisterin Kelly Catlin ist im Alter von nur 23 Jahren verstorben. Über die Todesumstände gibt es bislang keine Angaben.

Berlin - Die dreimalige Bahnrad-Weltmeisterin Kelly Catlin aus den USA ist im Alter von 23 Jahren am vergangenen Freitag gestorben. „Unsere Gedanken und Gebete sind bei der Catlin-Familie. Dies ist eine unglaublich schwierige Zeit und wir möchten deren Privatsphäre respektieren“, teilte der US-Verband am Sonntag auf seiner Homepage mit. Über die Todesumstände wurden keine Angaben gemacht.

Dreimalige Bahn-Weltmeisterin

Catlin gewann 2016, 2017 und 2018 mit dem amerikanischen Frauenvierer jeweils die WM in der Mannschaftsverfolgung. In der Einerverfolgung holte sie 2017 und 2018 jeweils WM-Bronze. Bei den am vergangenen Sonntag beendeten Weltmeisterschaften in Pruszkow/Polen fehlte Catlin im Aufgebot. Bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio gewann das Quartett in der Teamverfolgung die Silbermedaille hinter Großbritannien.