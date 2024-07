Kelley Barracks und Patch Baracks: US-Militär in erhöhter Alarmbereitschaft – Stau in Stuttgart

US-Militär in erhöhter Alarmbereitschaft – Stau in Stuttgart

4 Die Kelley Barracks zwischen Stuttgart-Vaihingen und Stuttgart-Möhringen – hier staute es sich am Montag. Foto: Gülay Alparslan/STZN

Im Pentagon gibt es offenbar Sorge wegen einer erhöhten Terrorgefahr für Einrichtungen des US-Militärs in Europa – wohl mit Auswirkungen auf den Verkehr in Stuttgart. Die Gründe bleiben geheim.











Am Montagmorgen hat sich im Bereich von Stuttgart-Möhringen und Stuttgart-Plieningen auf der Plieninger Straße sowie in Vaihingen im Berufsverkehr starker Stau entwickelt. Die Gründe dafür sind aber womöglich nicht wie üblicherweise Unfälle oder Baustellen, sondern ganz anderer Natur: Die Stuttgarter Polizei bestätigte die Stauentwicklung, nannte aber keine Gründe und verwies auf US-Sicherheitsbehörden. Tatsächlich waren bei den Kelley Barracks, einem der US-Militärstützpunkte in Stuttgart, Kontrollen zu beobachten, die den Rückstau erklären könnten: US-Sicherheitspersonal schaute mit Spiegeln unter den Autos nach, die aufs Gelände unterwegs waren. Vor Ort wollte das US-Militär zunächst keine weiteren Hintergründe über die Maßnahmen preisgeben.