Kellerbrand in Stuttgart-Möhringen

4 Ein Feuer im Keller eines Mehrfamilienhauses schreckte Bewohner in der Nacht aus dem Schlaf. Foto: 7aktuell.de

Mitten in der Nacht werden Hausbewohner in Stuttgart-Möhringen aus dem Schlaf gerissen. Im Keller ist ein Feuer ausgebrochen. Der Brand ist schnell unter Kontrolle, doch die Ursache dafür ist unklar, Brandstiftung wird derzeit nicht ausgeschlossen.

Stuttgart-Möhringen - Böses Erwachen: Gegen 0.30 in der Nacht zum Donnerstag werden die Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Schreibgasse in Stuttgart-Möhringen aus dem Schlaf gerissen. Der Grund: Im Keller hat es gebrannt.

Die Feuerwehr evakuierte zunächst mehrere Menschen und löschte den Brand. Gegen 2.15 Uhr konnten die Bewohner in ihr Haus zurück. An dem Gebäude entstand ein Schaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Außerdem fielen Wertgegenstände im Wert von rund 2000 Euro den Flammen zum Opfer. Glücklicherweise gibt es keine Verletzten zu beklagen.

Warum im Keller des Hauses, der als Lagerraum genutzt wird, ein Feuer ausbrach, ist derzeit nicht bekannt. Da Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden kann, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise dazu liefern kann, darf die Polizei unter der Telefonnummer 0711/8990-5778 anrufen.