Kellerbrand in Kornwestheim

1 Die Kornwestheimer Feuerwehr ist mit einem Löschzug im Einsatz gewesen. Foto: Freiwillige Feuerwehr Kornweshteim

Die Feuerwehr ist am Montagmittag mit 28 Personen im Einsatz.















Link kopiert

Zu einem Brand im Keller eines Zweifamilienhauses ist die Kornwestheimer Feuerwehr am Montagnachmittag in die Karl-Joos-Straße ausgerückt. Gegen 14 Uhr waren die Helfer alarmiert worden, vor Ort war ein Batterieladegerät in Brand geraten. „Daraufhin haben einige Dinge, die drumherum gelagert waren, auch Feuer gefangen“, berichtet Peter Schraud, Pressesprecher der Kornwestheimer Feuerwehr.

Unter Atemschutz begaben sich zwei Trupps der Wehr in den Keller und löschten den Brand. Anschließend lüfteten sie die Räumlichkeiten und auch die Wohnungen darüber. Nach getaner Arbeit wurde das Haus für die Bewohner wieder freigegeben. Verletzt wurde niemand. „Zum Glück war in dem Keller ein Rauchmelder installiert“, merkt Schraud an. Die Feuerwehr war mit vier Autos und 28 Personen im Einsatz.