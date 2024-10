Keith Urban: Das Fitness-Geheimnis von Nicole Kidmans Ehemann

Während andere Stunde um Stunde im Fitnessstudio verbringen, hat Nicole Kidmans Ehemann Keith Urban seine ganz eigene ungewöhnliche Methode, um in Sachen Ausdauer in Form zu bleiben.

Ab auf das Laufband oder durch die Natur joggen? Das ist offenbar nichts für Keith Urban (56). Der Sänger und Ehemann von Hollywoodstar Nicole Kidman (57) folgt laut eines Berichts des US-Magazins "People" zwar einem strengen Fitnessprogramm, klassisches Ausdauertraining ersetzt der Musiker aber offenbar mit Konzerten.

"Ich liebe das Adrenalin einer Live-Show. Ich liebe es, dass ich auf der Bühne zwei Stunden lang ein solides Cardio-Training absolvieren kann", erzählt Urban der Zeitschrift. "Ich gehe nicht in ein Fitnessstudio, um zwei Stunden Cardio zu machen." Stattdessen wirbelt er also über die Bühne und verspricht, dass das Ganze ein fabelhaftes Ausdauertraining ist. Er sei danach in Topform.

Seit langem setze Urban auf diese Art des Ausdauertrainings. "Ich habe ein zehn Pfund schweres Holzbrett um meinen Hals und singe", erläutert der Musiker. "Ich liebe die Körperlichkeit dessen, was ich tun kann und wie ich es tun kann."

Nicole Kidman: Von Yoga bis Radfahren

Seine Ehefrau, mit der er seit 2006 verheiratet ist, präsentiert sich ebenso stets in bester Form. Kidman hält sich Medienberichten zufolge jedoch wohl eher an klassischere Aktivitäten - schon weil die vielbeschäftigte Schauspielerin Job und Familie unter einen Hut bringen muss. "Deshalb bin ich ein Fan von allen Arten von Training", erläuterte die vierfache Mutter etwa schon 2014 im Gespräch mit der "Los Angeles Times".

"Ich laufe, fahre Rad, mache Yoga, was immer ich kann und wo immer ich auf der Welt bin", erzählte Kidman. Zumindest damals versuchte sie häufig mit der ganzen Familie Sport zu treiben, wodurch es einfacher war, ein Training unterzubekommen. In Sachen Fitness versuche sie einfach nicht zu streng mit sich selbst zu sein und Abwechslung reinzubringen, damit das Ganze weiterhin Spaß mache.