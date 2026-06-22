Keir Starmers Rücktritt: Der orientierungslose Pfadfinder

In die „wichtigste Schlacht unserer Zeit“ wollte Sir Keir Starmer sein Land führen. Nun ist der britische Premierminister, keine zwei Jahre im Amt, an seinem Anspruch gescheitert.

Ein „Jahrzehnt der Erneuerung“ hatte Sir Keir Starmer seinen Landsleuten bei seinem Amtsantritt im Juli 2024 versprochen. Seine Labour-Regierung würde „die britische Gesellschaft reformieren“ und Vertrauen in die Politik wiederherstellen. Nun aber, nach nur 23 Monaten im Amt, ist der britische Premierminister an seinem Anspruch gescheitert.

Als Starmer am Ende seiner Rücktrittsankündigung über seine Frau und Kinder sprach, brach seine Stimme. Nach Monaten einer quälenden Regierungskrise zog der 63-Jährige vor seinem Amtssitz in der 10 Downing Street die persönlichen Konsequenzen. Er habe am Morgen König Charles III. über seine Entscheidung informiert, so Starmer. „Bei jeder Entscheidung, die ich getroffen habe, ging es darum, das Land, das ich liebe, an die erste Stelle zu setzen“, fügte er hinzu. Mit Tränen in den Augen umarmte er seine Frau Victoria, die mit ihm vor die Tür im Zentrum Londons getreten war.

Das Amt des Premierministers ist nach der ungeschriebenen britischen Verfassung an die Position des Chefs der Regierungspartei gebunden. Bis ein Nachfolger gewählt ist, werde er als Premier im Amt bleiben, sagte Starmer. Unmittelbar nach der Rücktrittsankündigung gab Andy Burnham seine Kandidatur für den Parteivorsitz bekannt. Der frühere Bürgermeister von Manchester machte sich am Vormittag mit dem Zug auf den Weg ins Parlament in Westminster.

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Dem Rücktritt waren Monate wachsender Zweifel vorausgegangen. Umstrittene Entscheidungen, gefolgt von demütigenden Kehrtwenden kennzeichneten von Anfang an Starmers Zeit in der Regierungszentrale. Auf der internationalen Bühne fand er sich leicht zurecht. Zuhause fiel es ihm schwer, seine Landsleute von sich und von seiner Politik zu überzeugen. „Er weiß ja nicht mal, was seine Politik ist“, spottete Oppositionschefin Kemi Badenoch einmal über ihn. Dabei war man bei Labour durchaus erleichtert, als Keir Starmer 2020 zum Parteichef gewählt wurde und er den Linkssozialisten Jeremy Corbyn ablöste, der die vorangegangene Unterhauswahl gegen den Tory-Premier Boris Johnson verloren hatte. In seinem Bestreben, Labour wieder eine breitere Basis in der Bevölkerung zu verschaffen, hob sich Starmer für moderate Wähler wohltuend sowohl von den „Corbynistas“ wie von den immer weiter nach rechts driftenden Tories ab.

Als früherer Menschenrechts-Anwalt und Direktor der britischen Staatsanwaltschaft stand er im Ruf, kompetent und nüchtern Probleme anzugehen. Besonders inspirierend oder gar mitreißend sei Keir Starmer natürlich nicht, räumten seine Parteigänger ein, als sie ihn zum Vorsitzenden wählten. Dafür strahle „No-Drama-Starmer“ Rechtschaffenheit aus. Zum Zug gekommen sei er nicht zuletzt, weil er wie ein gut geschulter Pfadfinder wirke, schrieb der Guardian-Kolumnist Jonathan Freedland. „A people person“, also gut im Umgang mit Menschen, aber war Starmer nie.

In die Politik war der heute 63-Jährige erst vor elf Jahren gekommen. Kaum im Parlament, stieg er schnell in die Führungsriege Labours auf. Unter Corbyn war er für die bis 2020 hochbrisante Frage der Positionierung Labours in Sachen Brexit verantwortlich. Während Corbyn damals offen mit den Brexiteers liebäugelte, forderte Starmer wie der Großteil der Labour Party, dass der Austrittsbeschluss wieder rückgängig gemacht werden sollte – durch eine zweite Volksabstimmung. Umso überraschter waren viele Gleichgesinnte, in welch kurzer Zeit sich der neue Vorsitzende umorientierte. Um Stammwähler aus den alten Industriegebieten Nord- und Mittelenglands wiederzugewinnen, die im Brexit-Gerangel zu Johnson übergelaufen waren, verkündete Starmer als Parteichef, dass am Brexit nicht gerüttelt werden könne – und dass eine Rückkehr Großbritanniens in die EU oder auch nur in den Gemeinsamen Markt oder die Zollunion ausgeschlossen sei. Auch andere Pläne wie die Abschaffung der Studiengebühren oder höhere Einkommensteuern für die Reichsten im Land gerieten schnell in Vergessenheit. Zur absoluten Priorität wurde dagegen die Ankurbelung der Wirtschaft. Erst müsse man die britischen Finanzen „in Ordnung“ bringen, war Starmers Losung. Dann könne man an Reformen denken. Das hatte Folgen: Massive Kritik löste die neugewählte Labour-Regierung aus, weil sie Millionen Rentnern die Winterbeihilfe strich, kinderreichen Familien keine zusätzliche Unterstützung zukommen lassen wollte und den Behinderten im Lande die Bezüge zu kürzen bereit war. Eine solche Politik sei ja „schlimmer als die der Tories“, so die Meinung vieler empörter Labour-Wähler. empört.

Allein: Profitieren konnten nur Nigel Farages Rechtspopulisten. Selbst verblüfft von den Folgen seiner Politik, sah sich Starmer zu immer neuen Kehrtwendungen gezwungen. Angesichts seiner vielen Wendemanöver rieten ihm Spötter, er solle doch besser gleich „Reisetabletten“ ausgeben: Sonst halte man seine schwindelerregenden „U-Turns“ auf Dauer nicht aus.

Eine seiner spektakulärsten Kehrtwenden vollzog der Premier in der Migrationsfrage. Auch für ihn selbst drohe Großbritannien wegen der massenhaften Zuwanderung zu einer „Insel von Fremden“ zu werden. Wochen später bedauerte der Premier „zutiefst“, sich so ausgedrückt zu haben. Natürlich stehe er für einen „progressiven Patriotismus“, beteuerte er – nicht für irgendwelchen „völkischen Nationalismus“.

Dabei waren nicht alle versprochenen Reformen nach Starmers Amtsantritt auf der Strecke geblieben. Die Rechte von Mietern und abhängig Beschäftigten wurden gestärkt, der gesetzliche Mindestlohn kräftig erhöht. Die Schulspeisung für bedürftige Kinder wurde ausgeweitet. Beträchtliche neue Summen flossen dem Nationalen Gesundheitswesen zu. Erneuerbare Energien wurde gefördert. Im Verhältnis zur EU suchte Starmer einen „Neustart“.

Ein Problem des Labour-Premiers war, dass er seine Erfolge weder eigenen Lager noch im Volk verkaufen konnte. Verantwortlich dafür war zum Teil der scharfe politische Rechtsruck einflussreicher britischer Zeitungen, die mit dem Farage-freundlichen Sender GB News eine regelrechte Kampagne gegen Labour führen.

Starmers Versuch, sich „stark“ zu zeigen, und seine fatale Neigung, Parteirebellen, potenzielle Rivalen, unpopulär gewordene Mitarbeiter und Top-Beamte rücksichtslos aus dem Weg zu räumen, halfen ihm allerdings auch nicht. Sir Keir, meint der Politologe Robert Ford, habe wohl „das Risiko unterschätzt, als grausam oder herzlos betrachtet zu werden.“ Der Premier sei ja nie sonderlich gut gewesen beim Verbreiten von Optimismus und Zuversicht, urteilt auch der führende Meinungsforscher Sir John Curtice. Starmers Unbeliebtheit nahm jedenfalls schnell und verhängnisvoll zu.

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Schwer zu verkraften fanden viele Landsleute Keir Starmers auch, dass der Premier so lange mit Kritik an Donald Trump zurückhielt, weil er glaubte, den US-Präsidenten freundlicher stimmen und Großbritannien wirtschaftliche Vorteile verschaffen zu können. Erst als Starmer die von Trump geforderte britische Teilnahme am Iran-Krieg ablehnte und in der Folge erklärte, er lasse sich von den USA „nicht unter Druck setzen“, verschaffte er sich damit etwas Respekt. gereicht hat es nicht. Als dann noch die Peter-Mandelson-Affäre Starmers Kompetenz vollends in Frage stellte und gar Zweifel an seiner Integrität aufkommen ließ, rückten auch seine engsten Mitarbeiter und Minister von ihm ab.

Da half aller Durchhaltewille nicht mehr. Die katastrophalen Verluste bei Wahlen in England, Schottland und Wales im Mai offenbarten, wie schlimm es um die Partei stand. Viele Labour-Aktivisten berichteten, beim Haustür-Wahlkampf höre man immer wieder, dass man „diesen Starmer“ schlicht nicht wählen könne. Er habe keine Ahnung von den Problemen der kleinen Leute. Bei der Suche nach einer Alternative rückte Andy Burnham ins Bild. Als der populäre Labour-Politiker bei der parlamentarischen Nachwahl im Herzen Nordwestenglands den Vormarsch der Rechtspopulisten stoppte, war klar, dass Keir Starmer nur die Kapitulation blieb.