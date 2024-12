Keir Starmer: Britischer Premier trauert um seinen Bruder

(ncz/spot) 27.12.2024 - 16:11 Uhr , aktualisiert am 27.12.2024 - 16:11 Uhr

Der britische Premierminister Keir Starmer trauert um seinen Bruder Nick. Der 60-Jährige starb am zweiten Weihnachtsfeiertag an den Folgen einer Krebserkrankung.











Großbritanniens Premierminister Keir Starmer (62) trauert um seinen Bruder Nick, der am zweiten Weihnachtsfeiertag an den Folgen einer Krebserkrankung starb. In einem Statement, aus dem mehrere britische Medien zitieren, nannte der Labour-Politiker seinen Bruder einen "wundervollen Mann", der "allen Herausforderungen, die das Leben ihm stellte, mit Mut und gutem Humor" begegnet sei. "Wir werden ihn sehr vermissen", fügte er hinzu und bedankte sich bei "allen, die Nick behandelt und gepflegt haben".