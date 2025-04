Keiner hat mich gefragt: Daniel Hartwich als Jauch-Nachfolger? Moderator spricht von Unsinn

Seit Jahren ist Daniel Hartwich (46) eine Art RTL-Allzweckwaffe. Da wäre es doch naheliegend, dass der beliebte "Let's Dance"-Moderator, der unter anderem auch lange durch das Dschungelcamp geführt hat, irgendwann "Wer wird Millionär??" übernimmt, wenn Günther Jauch (68) in Rente geht. Aber was sagt Hartwich dazu?

Jauch-Nachfolge? Noch hat niemand gefragt!

Im Gespräch mit seiner Kollegin Katja Burkard (60), das auf der Webseite des Senders zu sehen ist, bezeichnet Hartwich es als "absoluten Unsinn", wenn man ihn als "den neuen Günther Jauch" bezeichne. "Ich sehe mich nicht als Nachfolger von Günther Jauch und mich hat auch noch keiner gefragt, ob ich 'Wer wird Millionär?' übernehmen möchte", wird der Moderator laut - fast so, als ob er möchte, dass die Zuständigen ihn hören können. "Keiner hat mich gefragt", lacht Hartwich und wird danach wieder ernsthafter. "Ich meine, wir reden hier von Günther Jauch..." Das sei "eine andere Kategorie".

Lesen Sie auch

"Man würde mich für all das leiden und bluten lassen"

Auch auf die Sendung "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" kommen die beiden zu sprechen. Hartwich hatte 2022 aus familiären Gründen die Moderation abgegeben, Jan Köppen (42) übernahm später an Sonja Zietlows (56) Seite. Das Format vermisse er nicht wirklich, denn es sei "eine Entscheidung, die über eine lange Zeit gereift ist", gewesen. Er denke aber gerne an den Dschungel zurück. Mit Zietlow habe er "tolle Jahre" gehabt - "viel Stress, aber auch viel Spaß". Hartwich sei "ganz im Reinen mit meiner Entscheidung und mit der Show".

Selbst würde der Moderator aber wohl eher nicht am Dschungelcamp teilnehmen, auch wenn er im Gespräch mit Burkard scherzt: "Natürlich würde ich in den Dschungel gehen, ist doch klar, bitte. Alleine die Herausforderung, das Wachsen, das Abenteuer. Nicht fürs Geld, aber fürs Abenteuer!" Im Interview mit dem Branchenmagazin "DWDL" beschreibt Hartwich das Ganze etwas ernsthafter. Man solle "nie 'nie' sagen", aber seine "Realität im Camp wäre schrecklich. Man würde mich für all das leiden und bluten lassen, was ich jemals gesagt und getan habe. Und das völlig zurecht. Die Vorstellung, dass Sonja und Jan im Baumhaus sitzen und über mich lästern, während ich da unten mit zwei Teilnehmern von 'Are You The One?' um die verbliebenen Bohnen streite... Ich weiß nicht so recht."