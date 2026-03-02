Keine zumutbare Situation: Fiona Erdmann rettet sich mit ihrer Familie von Dubai in den Oman

Angesichts der Eskalation im Nahen Osten hat Fiona Erdmann gemeinsam mit ihrer Familie ihr Haus in Dubai verlassen. Nach einer mehrstündigen Autofahrt und Warten an der Grenze sind sie in der Hauptstadt des benachbarten Oman angekommen.
Fiona Erdmann (37) ist am Sonntag mit ihrer Familie von Dubai in den Oman gereist. Das hat die Influencerin, die 2007 durch die zweite Staffel von "Germany's next Topmodel" bekannt wurde, am Montagmittag in einem Instagram-Posting verkündet. In einem emotionalen Video und einem längeren Statement schildert sie die bangen und aufregenden Stunden.