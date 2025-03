Keine Zeit für Flirts im Fitnessstudio: Angela Lanz spricht über ihr neues Leben

Zwei Jahre nach dem Ehe-Aus mit Markus Lanz spricht Angela Lanz offen über ihr neues Leben, in dem vor allem Fitness und Gesundheit im Vordergrund stehen.

Angela Lanz (42) spricht zwei Jahre nach der Trennung von TV-Moderator Markus Lanz (56) über ihr neues Leben nach dem Ehe-Aus. Im Interview mit dem Magazin "Bunte" erzählt sie, wie sie inzwischen ihr Leben umgekrempelt hat und dass es ihr besser gehe als jemals zuvor. "Da ist jetzt mit 42 plötzlich eine Gelassenheit, die ich so vorher nicht gespürt habe", so die Fitness-Influencerin, die sich ein Standbein als Botschafterin der Trendsportart Hyrox aufgebaut hat.

Angela Lanz ist mit sich im Reinen

"Ich wäre gerne nochmal Anfang 20 mit dem Gefühl von heute", sagt sie. "Heute schaffe ich es ganz leicht, mit mir und meinem Körper im Reinen zu sein. Ich bin total bei mir angekommen. Mich bringt so leicht nichts mehr aus der Fassung, weil ich fokussiert bin auf mich und mein Leben, auf die Dinge, die ich machen muss - und jene, die ich machen will." Sie lege ihren Fokus auf das, was ihr Kraft gebe. Diese Veränderung habe mit Ende 30 begonnen, als sie angefangen habe, "mir trotz aller Verpflichtungen bewusst Zeit für mich zu nehmen".

Heute macht sie viel weniger Sport

Vor ein paar Jahren habe es eine Phase gegeben, in der sie "exzessiv gelaufen" sei und zusätzlich intensives HIIT-Training gemacht habe. "Rückblickend weiß ich, dass ich meinen Körper damit überfordert habe", so Lanz. Der Extremsport sei "fast wie eine Sucht gewesen". Sie sei "extrem dünn" und "ständig erschöpft" gewesen. Es sei ihr zu diesem Zeitpunkt nicht gut gegangen. "Heute mache ich viel weniger."

Jetzt setze sie vor allem auf Krafttraining, ausreichend Bewegung an der frischen Luft, eine gesunde Ernährung mit genügend Proteinen sowie Nahrungsergänzungsmittel wie Vitamin D, Vitamin K, Omega-3 und Magnesium. Doch ihre geheime Formel für ihr Wohlbefinden ist die innere Balance: "Körperliche und mentale Stärke gehören zusammen." Am wichtigsten sei es ihr ein gutes Vorbild für ihre Kinder zu sein.

Keine Zeit für Flirts im Fitnessstudio

Aus ihrer Ehe mit Markus Lanz hat die 42-Jährige zwei Töchter, die 2014 und 2018 zur Welt kamen. Nach der Trennung habe sie sich "aus Respekt" nicht zu ihrer gescheiterten Beziehung geäußert. "Ich möchte das einfach nicht", erklärt sie im Interview. Im Fitnessstudio komme Dating für sie nicht infrage: "Da denke ich nur an mein Training, habe wenig Zeit und gucke weder nach rechts noch nach links."