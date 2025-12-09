Die Oasis-Reunion elektrisierte 2025 Millionen Fans weltweit. Doch Liam Gallagher stellt nun klar: 2026 wird es keine Konzerte geben. Dabei hatte er selbst erst kürzlich große Ankündigungen angedeutet - und auch Knebworth-Gerüchte befeuert.
Die Oasis-Fans müssen sich in Geduld üben. Frontmann Liam Gallagher (53) hat auf der Plattform X unmissverständlich klargestellt, dass die wiedervereinten Britpop-Legenden im kommenden Jahr keine Konzerte spielen werden. "Wir machen 2026 gar nichts, tut uns leid", schrieb er einem Fan, der nach neuen Tourdaten gefragt hatte. Einem anderen teilte er mit: "Nein, wir machen ein Jahr Pause. Frohe Weihnachten!"