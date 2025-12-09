Die Oasis-Reunion elektrisierte 2025 Millionen Fans weltweit. Doch Liam Gallagher stellt nun klar: 2026 wird es keine Konzerte geben. Dabei hatte er selbst erst kürzlich große Ankündigungen angedeutet - und auch Knebworth-Gerüchte befeuert.

Die Oasis-Fans müssen sich in Geduld üben. Frontmann Liam Gallagher (53) hat auf der Plattform X unmissverständlich klargestellt, dass die wiedervereinten Britpop-Legenden im kommenden Jahr keine Konzerte spielen werden. "Wir machen 2026 gar nichts, tut uns leid", schrieb er einem Fan, der nach neuen Tourdaten gefragt hatte. Einem anderen teilte er mit: "Nein, wir machen ein Jahr Pause. Frohe Weihnachten!"

Dabei hatte der Sänger die Gerüchteküche selbst kräftig angeheizt. Erst vor wenigen Tagen postete er vielsagend: "BIG ANNOUNCEMENT IMMINENT" - eine große Ankündigung stehe unmittelbar bevor. Als daraufhin Wettquoten für mögliche Knebworth-Konzerte kursierten, reagierte Gallagher mit Großbuchstaben: "ITS NOT HAPPENING", also: "Das wird nicht passieren."

Die Absage überrascht, denn Brancheninsider hatten laut "Daily Mail" bereits von konkreten Plänen berichtet. Demnach sollten Oasis im Sommer 2026 mit fünf Konzerten in Knebworth das 30-jährige Jubiläum ihrer legendären Auftritte feiern. Im August 1996 hatten die Gallagher-Brüder dort an zwei Abenden vor insgesamt 250.000 Fans gespielt - der absolute Höhepunkt der Britpop-Ära.

Auch Las Vegas kommt nicht infrage

Auch ein lukratives Angebot für eine Residency in der spektakulären Sphere in Las Vegas lehnten die Brüder ab. Gallaghers Begründung fiel gewohnt direkt aus: "Ja Mann, das ist nichts für uns, das ist was für Kiffer und Leute, die sabbern. Ich brauche Chaos und Leute, die herumhüpfen."

Auch auf Instagram hatte die Band nach dem Tourende eine "Pause zur Reflexion" angekündigt. Sie bezeichneten sich selbst als "die zerstörerischste popkulturelle Kraft der jüngeren britischen Geschichte", die nun ihren Weg in die Herzen einer neuen Generation gefunden habe. "Die Liebe, Freude, Tränen und Euphorie werden niemals vergessen", hieß es weiter. Ob diese Reflexionsphase tatsächlich ein ganzes Jahr dauern wird, bleibt abzuwarten - bei den unberechenbaren Gallagher-Brüdern ist bekanntlich alles möglich.